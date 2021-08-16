Россиянка — о Сочи: "Так дорого мы еще не отдыхали"

"Да, при желании можно везде отдохнуть дешево. Питаться самим, не ходить в кафе и не развлекаться. Я сейчас уже не хочу так отдыхать. Люблю комфорт и качественную вкусную еду. Но так дорого, как в Сочи мы еще не отдыхали. В столовой на троих завтрак выходил 600-800 руб. Обед примерно 1100 р. Ужинали мы в кафе. Средний чек с напитками 3500 р".