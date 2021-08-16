Россиянка — о Сочи: "Так дорого мы еще не отдыхали"

Россиянка вместе со своей семьей отправилась на отдых в Сочи и рассказала о минусах этого курорта. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Туристка отметила, что им не повезло с погодой, все время лили дожди, поэтому по возможности советует учитывать прогнозы синоптиков при выборе дат отпуска.
"Я надеялась, что дожди хотя бы будут кратковременными, но в итоге за отпуск нам пришлось купить 6 дождевиков и сменную пару кроссовок, потому что мои даже не успевали высыхать".
С удивлением россиянка отметила, что в дождливую погоду в Сочи нечем себя занять:
"Самое обидное это не сам дождь, а то что в такую погоду занять себя там нечем. Можно посетить дельфинарий ну а остальное время, что делать? От безысходности последний день в отпуске мы провели в ТЦ. Потратили кучу денег на покупки, которые могли бы не совершать".
Также она отметила высокий уровень цен на курорте.
"Да, при желании можно везде отдохнуть дешево. Питаться самим, не ходить в кафе и не развлекаться. Я сейчас уже не хочу так отдыхать. Люблю комфорт и качественную вкусную еду. Но так дорого, как в Сочи мы еще не отдыхали. В столовой на троих завтрак выходил 600-800 руб. Обед примерно 1100 р. Ужинали мы в кафе. Средний чек с напитками 3500 р".
Среди минусов курорта автор отзыва назвала крупную гальку на побережье, а среди плюсов - чистый пляж и чистое море.
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