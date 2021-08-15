Россияне рассказали об открытиях для путешествий в пандемию

Россияне назвали города и страны, которые первые посетили за время пандемии. Исследование провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Большинство респондентов (69%) отметили, что для путешествий по стране выбирали новые направления.

Города Краснодарского края открыли для себя 11,8% опрошенных. С Крымом, в частности Ялтой и Симферополем, познакомились 10,6%, а с Калининградом и курортами Балтийского моря — 9,6%.

В Дагестане, чаще всего в Дербенте и Махачкале, побывали 8,7%, в Карелии — 5%, на Алтае — 4,6%, а в Санкт-Петербурге и окрестностях — 4,3% туристов.

Татарстан и столицу республики впервые посетили 3% опрошенных, Нижний Новгород и область — 2,5%, а курорты Кавказских Минеральных Вод, — 2,1%.

Также за время пандемии 53% опрошенных открыли для себя новые заграничные направления. Например, 15% открыли Турцию, которую ранее не рассматривали для отдыха. Абхазию отметили 13% туристов.

К поездкам в Танзанию, в частности на Занзибар, впервые стали присматриваться 12%, к Кубе — 9%, а ещё 6% рассказали, что путешествовали по Армении.

Всего в опросе сервиса приняли участие 3,5 тыс. человек.