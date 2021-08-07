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Упала стоимость туров в Турцию для россиян

Катерина Саломе
42 минуты назад

Стало известно о снижении стоимости туров из России в Турцию на 5,5 процентов по сравнению с июнем. Об этом Росстат сообщил агентству «Прайм».

Упала стоимость туров в Турцию для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Также на 4,1 процента снизилась цена туров в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В ведомстве сообщили, что стоимость проживания в гостиницах одной-пяти звезд, мотелях и хостелах снизилась на 1,5–11,4 процентов. В месячном выражении цены на услуги зарубежного туризма в июле снизились на 1,3 процента, но зато выросли на 5,4 процента по сравнению с июнем прошлого года.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россияне перечислили альтернативы Турции.

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