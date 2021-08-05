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Россияне перечислили альтернативы Турции

Стелла Шмель
2 часа назад

Названы главные альтернативные варианты курортам Турции. О них рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, сообщает Nation News.

Россияне перечислили альтернативы Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эксперт в первую очередь напомнил, что 9 августа для российских туристов откроется Египет.

"Да, для августа не самое популярное направление, но тем не менее. Открывается Доминикана, это дальше и дороже, чем Турция, но направление достаточно популярное, особенно в осенне-зимний период".

Осауленко напомнил, что в Турции сейчас бушуют природные катаклизмы.

"Мы с вами знаем, что весь юг Европы горит. Направления, куда традиционно едут россияне, тоже горят: и Греция, и Болгария, и Италия".

Ранее "Рамблер" писал, что в Турции эвакуируют туристов из-за лесных пожаров.

Новости путешествий,Александр Осауленко,
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