Россияне перечислили альтернативы Турции

Названы главные альтернативные варианты курортам Турции. О них рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, сообщает Nation News.
Эксперт в первую очередь напомнил, что 9 августа для российских туристов откроется Египет.
"Да, для августа не самое популярное направление, но тем не менее. Открывается Доминикана, это дальше и дороже, чем Турция, но направление достаточно популярное, особенно в осенне-зимний период".
Осауленко напомнил, что в Турции сейчас бушуют природные катаклизмы.
"Мы с вами знаем, что весь юг Европы горит. Направления, куда традиционно едут россияне, тоже горят: и Греция, и Болгария, и Италия".
Ранее "Рамблер" писал, что в Турции эвакуируют туристов из-за лесных пожаров.