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Авиакомпании Европы начали продавать билеты в Минск

Мария Каткова
59 минут назад

Крупные европейские авиакомпании начали продавать билеты на перелеты до Минска. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные сайтов авиаперевозчиков.

Авиакомпании Европы начали продавать билеты в Минск
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Билеты в Минск появились на сайтах трех авиакомпаний: Lufthansa (Германия), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия). Продажи открыты на полеты осенью. При этом отмечается, что рейсы могут быть отменены, если Евросоюз оставит запрет на использование воздушного пространства Белоруссии.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Собчак раскрыла способ попасть в любую страну Европы.

Новости путешествий,Lufthansa,ЕС,
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