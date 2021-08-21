Авиакомпании Европы начали продавать билеты в Минск

Крупные европейские авиакомпании начали продавать билеты на перелеты до Минска. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные сайтов авиаперевозчиков.

Билеты в Минск появились на сайтах трех авиакомпаний: Lufthansa (Германия), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия). Продажи открыты на полеты осенью. При этом отмечается, что рейсы могут быть отменены, если Евросоюз оставит запрет на использование воздушного пространства Белоруссии.