Авиакомпании Европы начали продавать билеты в Минск

Крупные европейские авиакомпании начали продавать билеты на перелеты до Минска. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные сайтов авиаперевозчиков.
Билеты в Минск появились на сайтах трех авиакомпаний: Lufthansa (Германия), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия). Продажи открыты на полеты осенью. При этом отмечается, что рейсы могут быть отменены, если Евросоюз оставит запрет на использование воздушного пространства Белоруссии.
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