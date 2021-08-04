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Собчак раскрыла способ попасть в любую страну Европы

Диана Товсепова
2 часа назад

Ксения Собчак в Instagram высказала свое мнение о локдаунах и рассказала, как попасть в любую европейскую страну во время пандемии.

Собчак раскрыла способ попасть в любую страну Европы
Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak

Так, локдауны всех стран журналистка назвала «чудовищным лицемерием». Она объяснила это тем, что люди путешествуют и при закрытых границах, но это просто добавляет им лишние бюрократические процедуры.

«Въехать можно куда угодно, будем реалистами. И все, кто хотел, обзавелись и нужными документами и знают, как легально обходить все ограничения. Ну, как крайний вариант — летишь в Грецию и оттуда уже в любую европейскую страну», — написала Собчак.

Однако по словам Собчак, путешествовать по Европе сейчас гораздо приятнее, потому что резко сократилось количество туристов. Но путешествия стали недоступны для тех, кто так и не научился «преодолевать адовую бюрократию».

«Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда, среднему классу. И это бесит больше всего. Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно: хотели как лучше, пoлучилось как всегда»,— уверена она.

Ранее "Рамблер" сообщал, что на Кипре хотят смягчить для россиян правила въезда.

Новости путешествий,Ксения Собчак,
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