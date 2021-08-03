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На Кипре просят смягчить правила въезда для россиян

Анна Арсеньева
1 час назад

Отельеры Кипра обратились к правительству страны с просьбой отменить для туристов новое требование о сдаче дополнительного ПЦР-теста на седьмой день после прибытия. Об этом пишет портал Cyprus Mail.

На Кипре просят смягчить правила въезда для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Речь идет о постановлении Минздрава, согласно которому с 1 августа непривитые туристы должны сдавать анализы на COVID-19 каждую неделю. Если иностранцы не будут этого делать, им аннулируют FlightPass. Штраф за его отсутствие составляет 300 евро.

Представитель турбизнеса считают, что решение властей приведет к отмене бронирований туров среди россиян. Председатель отделения Ассоциации отельеров в районе Фамагуста Дорос Таккас заявил, что крупные российские турагентские сети прогнозируют сокращение турпотока на 20 процентов после вступления в силу новых правил. Некоторые агентства перестанут продавать турпакеты длительностью более семи дней.

«Мы стреляем себе в ногу», – сказал отельер.

Как сообщает портал TourDom.ru, российские туроператоры не так драматизируют ситуацию. Туристы, которые планируют провести отдых на территории отеля и пляжа, могут не сдавать ПЦР-тест на седьмой день пребывания на Кипре.

Ранее "Рамблер" сообщал, что билеты в Анталью стали доступнее для туристов.

Новости путешествий,Минздрав РФ,
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