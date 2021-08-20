Туристы обнаружили на видео из похода загадочный силуэт

Туристы пересмотрели видео из похода и обнаружили на записи силуэт мужчины. Затем один из них поделился роликом в своем TikTok-аккаунте.
На кадрах запечатлена обстановка походного лагеря, который мужчины разбили для ночевки около скалы. Один снимает видео, как приятель разжигает костер. Затем ракурс перемещается на небо — именно в этот момент можно увидеть загадочный силуэт мужчины, который стоит на горном выступе.
Публикация испугала пользователей сети, некоторые из них увидели даже два силуэта.
«Точно, третий человек стоит на горе», «Боже, он действительно там есть», «Он одет в худи, а руки спрятал в карманах!», «Он смотрит прямо в душу. Спокойной ночи», «Когда я это увидел, у меня чуть сердце не остановилось», «Погодите, дайте сначала залезть под одеяло», «Отлично, уже шесть часов утра, а я все еще не могу уснуть», — такие комментарии оставили они.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие вещи постоянно забывают люди, которые поехали в отпуск с палатками.