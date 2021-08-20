Туристы обнаружили на видео из похода загадочный силуэт

«Точно, третий человек стоит на горе», «Боже, он действительно там есть», «Он одет в худи, а руки спрятал в карманах!», «Он смотрит прямо в душу. Спокойной ночи», «Когда я это увидел, у меня чуть сердце не остановилось», «Погодите, дайте сначала залезть под одеяло», «Отлично, уже шесть часов утра, а я все еще не могу уснуть», — такие комментарии оставили они.