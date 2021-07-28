Отпуск с палатками: нужные вещи, о которых всегда все забывают

Отдых с палатками вызывает противоречивые чувства у многих путешественников. Но уж точно никого не оставляет равнодушным: пока одни всей душой ненавидят походы и ночевки на природе, другие искренне не понимают, что может быть лучше. Если вы из последних, то перед поездкой проверьте, взяли ли вы с собой вещи из списка, который составил "Рамблер".
Если вы задумали как следует отдохнуть на природе, то рискуете стать вкусным лакомством для комаров и прочих обитателей лесов и водоемов.
Чтобы этого не случилось, обязательно возьмите с собой средства защиты в виде спрея и крема, а также спрей против клещей. Помимо этого, понадобится портативный фумигатор.
В вечернее время вам понадобится не только фонарь, но и постоянный источник освещения. Не забудьте про это!
Непременно положите в нее антигистаминные средства, обеззараживающие препараты, обезболивающее, бинты и пластыри, йод или зеленку.
Это чуть ли не самая нужная в походе вещь! Приобретите раскладной нож, если у вас его еще нет, или возьмите из дома.
На телефон рассчитывать не стоит, понадеяться лучше на бумажную карту и компас. Надеемся, что эта вещь не пригодится вам в похоже, но на всякий случай должна быть с собой.
Какая бы хорошая погода ни была по прогнозу, всегда берите с собой вещь, которая защитит вас от дождя.
Безусловно, что для похода требуется взять с собой спальник, палатку, "пенку" и другие вещи первостепенной важности. Мы перечислили лишь то, о чем может забыть неподготовленный путешественник.
А вы уже готовы отправиться в отпуск "дикарем"?