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Отпуск с палатками: нужные вещи, о которых всегда все забывают

Стелла Шмель
1 час назад

Отдых с палатками вызывает противоречивые чувства у многих путешественников. Но уж точно никого не оставляет равнодушным: пока одни всей душой ненавидят походы и ночевки на природе, другие искренне не понимают, что может быть лучше. Если вы из последних, то перед поездкой проверьте, взяли ли вы с собой вещи из списка, который составил "Рамблер".

Отпуск с палатками: нужные вещи, о которых всегда все забывают
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Портативный фумигатор и средства защиты от комаров

Если вы задумали как следует отдохнуть на природе, то рискуете стать вкусным лакомством для комаров и прочих обитателей лесов и водоемов.

Чтобы этого не случилось, обязательно возьмите с собой средства защиты в виде спрея и крема, а также спрей против клещей. Помимо этого, понадобится портативный фумигатор.

Светильник и фонарь

В вечернее время вам понадобится не только фонарь, но и постоянный источник освещения. Не забудьте про это!

Аптечка и медицинский полис

Непременно положите в нее антигистаминные средства, обеззараживающие препараты, обезболивающее, бинты и пластыри, йод или зеленку.

Раскладной нож

Это чуть ли не самая нужная в походе вещь! Приобретите раскладной нож, если у вас его еще нет, или возьмите из дома.

Бумажная карта и компас

На телефон рассчитывать не стоит, понадеяться лучше на бумажную карту и компас. Надеемся, что эта вещь не пригодится вам в похоже, но на всякий случай должна быть с собой.

Дождевик или непромокаемый костюм

Какая бы хорошая погода ни была по прогнозу, всегда берите с собой вещь, которая защитит вас от дождя.

Безусловно, что для похода требуется взять с собой спальник, палатку, "пенку" и другие вещи первостепенной важности. Мы перечислили лишь то, о чем может забыть неподготовленный путешественник.

А вы уже готовы отправиться в отпуск "дикарем"?

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