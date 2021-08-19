Аниматоры-лошади подрались с туристами в Геленджике

Отдыхающие подрались с аниматорами на набережной в Геленджике. Видео потасовки опубликовал Instagram-аккаунт @kub_mash.
В ролике двое людей, переодетых в костюмы лошадей, устроили драку с тремя туристами.
"Орудуют они по всей стране: предлагают фото рядом с плюшевым двухметровых зверем, но, как только затвор опускается, требуют заплатить круглую сумму. И если наивные отдыхающие спасаются бегством, то краснодарские туристы пускают в ход кулаки", — написал автор видео.
Инцидент рассмешил пользователей сети:
«Почему мне так смешно от происходящего», «Спирит уже не тот», «Смотрю в третий раз и продолжаю смеяться», «Интересно, в Геленджике всегда так весело? Или это лошади-вымогатели создали нужную атмосферу?», «Битва, которая должна была давно состояться», — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" сообщал, что горы мусора от туристов возмутили крымчан.