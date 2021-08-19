Аниматоры-лошади подрались с туристами в Геленджике

«Почему мне так смешно от происходящего», «Спирит уже не тот», «Смотрю в третий раз и продолжаю смеяться», «Интересно, в Геленджике всегда так весело? Или это лошади-вымогатели создали нужную атмосферу?», «Битва, которая должна была давно состояться», — написали в комментариях.