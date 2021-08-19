"Свиньи": горы мусора от туристов возмутили крымчан

Туристы оставили горы мусора на одном из пляжей Крыма и возмутили местных жителей. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @crimea__official.
Большое количество мешков с мусором засняли на пляже Беляус, в юго-западной части Крыма. Автор ролика показал мусорный бак, который находится при выезде с береговой зоны.
"Посмотрите, какой ад творится! Отдыхающие оставляют горы мусора, не считают нужным с собой увозить. Ну конечно же, вы же отдохнули, а крымчане приберут", — прокомментировал мужчина.
Увиденное вызвало негативную реакцию и у пользователей сети:
«К сожалению, люди в большинстве своем свиньи», «Да я бы всех разогнал этих понаехавших», «Свиньи! С собой принести хватило сил, а вот унести с собой домой — это уже непосильная задача».
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