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Пилот назвал самый опасный для полетов месяц в году

Анна Шутова
2 часа назад

Пилот Юрий Сытник рассказал, что больше всего авиакатастроф происходит в августе. Об этом он сообщил "Радио 1".

Пилот назвал самый опасный для полетов месяц в году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам пилота, август считается самым аварийным месяцем в году из-за повышенной сезонной нагрузки. В это время "устают" и самолеты, и люди.

Что касается военной авиации, в августе, как правило, после училищ приходят молодые летчики, у которых еще нет опыта. Это может привести к печальным последствиям.

Кроме того, пилот рассказал, что в России примерно столько же авиапроисшествий, как и в США или в странах Европы. Значительно меньше авиакатастроф происходит в Дании, Швеции и Финляндии.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и удивился.

Новости путешествий,Юрий Сытник,
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