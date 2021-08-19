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Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и удивился

Анна Шутова
3 часа назад

Телеведущий Андрей Норкин сравнил стоимость продуктов в Крыму и в Москве и удивился большой разницей в цене. Об этом сообщает News.ru.

Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и удивился
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Ведущий программы "Место встречи" на НТВ рассказал, что стоимость продуктов в Крыму в четыре-пять раз ниже, чем в Москве. При виде цен на полуострове он каждый раз "вздрагивает от удивления". Норкин объяснил такую разницу тем, что в Крыму в основном продукты местного производства.

"Я сравнивал свою потребительскую корзину, которую собираю в магазине [в Крыму]. Получается по максимуму где-то четыре тысячи рублей на четыре-пять дней — в Москве или Подмосковье так никогда не получится", — заявил Норкин.

Он уточнил, что обычно покупает молочную продукцию, колбасные изделия, курицу, хлеб, масло, сахар и бытовую химию. В Крыму он старается также брать вино местного производства, так как оно там дешевле, чем в Москве.

Ранее "Рамблер" сообщал, что белуха приплыла на пляж к отдыхающим россиянам.

Новости путешествий,Андрей Норкин,НТВ,
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