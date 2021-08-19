Белуха приплыла на пляж к отдыхающим россиянам

К отдыхающим в районе пляжа Седанки в пригороде Владивостока приплыла белуха. Об этом сообщает издание "Вести: Приморье".

По рассказам очевидцев, белуха не уходила на глубину несколько часов и не боялась подплывать к людям. Ее сразу окружили отдыхающие.

Как пишет издание, киты стали туристической достопримечательностью Приморья. По словам экспертов, это те самые белухи, которых выпустили из бухты Средняя в ноябре 2019 года. Их готовили к выступлениям в океанариумах, поэтому они не боятся людей.

Однако близкое общение с животными опасно для жизни. Ученые призвали отдыхающих не трогать белух, так как они могут случайно нанести травму человеку или утянуть на дно. Кроме того, они являются переносчиками опасных заболеваний.