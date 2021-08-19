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Белуха приплыла на пляж к отдыхающим россиянам

Анна Шутова
3 часа назад

К отдыхающим в районе пляжа Седанки в пригороде Владивостока приплыла белуха. Об этом сообщает издание "Вести: Приморье".

По рассказам очевидцев, белуха не уходила на глубину несколько часов и не боялась подплывать к людям. Ее сразу окружили отдыхающие.

Как пишет издание, киты стали туристической достопримечательностью Приморья. По словам экспертов, это те самые белухи, которых выпустили из бухты Средняя в ноябре 2019 года. Их готовили к выступлениям в океанариумах, поэтому они не боятся людей.

Однако близкое общение с животными опасно для жизни. Ученые призвали отдыхающих не трогать белух, так как они могут случайно нанести травму человеку или утянуть на дно. Кроме того, они являются переносчиками опасных заболеваний.

Ранее "Рамблер" сообщал, что туристов кормят медузами в Керчи.

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