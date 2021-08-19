Перечислены главные курорты для мальчишников

Стало известно, какие курорты считаются самыми оптимальными для проведения традиционной мужской вечеринки накануне свадьбы. Список приводит Travel Daily News.

В топ курортов для мальчишника попала Испания, которая подойдет как любителям шумных вечеринок, так и поклонникам спокойного отдыха.

США и Канада может понравится любителям тусовок. Монреаль и Майами богаты разнообразными ночными заведениями, А ЛАс-Вегас подойдет туристам, которые давно мечтали сыграть в казино.

В рейтинге мест для мальчишника оказался и Бангкок, который щедр не только на барные заведения, но и богат живописными пляжами и отменными спа-салонами.