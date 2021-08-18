Раскрыт способ сэкономить на жилье в Крыму

Риелтор Алексей Степанов рассказал, как сэкономит на жилье в Крыму и избежать мошенничества. Об этом сообщает ФАН.

По словам эксперта, лучше выбирать отдаленные от побережья районы небольших курортных городов. Цены там ниже на 15-30 процентов по сравнению с Ялтой и Севастополем.

Часто мошенники размещают фейковые объявления и просят предоплату за жилье, чтобы якобы придержать жилье за туристом. Однако на самом деле они не имеют к объектам проживания никакого отношения. Чтобы избежать обмана, специалист посоветовал перед бронированием договориться о видеозвонке с хозяином жилья, чтобы он провел виртуальную экскурсию по апартаментам.