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Раскрыт способ сэкономить на жилье в Крыму

Анастасия Иванова
1 час назад

Риелтор Алексей Степанов рассказал, как сэкономит на жилье в Крыму и избежать мошенничества. Об этом сообщает ФАН.

Раскрыт способ сэкономить на жилье в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, лучше выбирать отдаленные от побережья районы небольших курортных городов. Цены там ниже на 15-30 процентов по сравнению с Ялтой и Севастополем.

Часто мошенники размещают фейковые объявления и просят предоплату за жилье, чтобы якобы придержать жилье за туристом. Однако на самом деле они не имеют к объектам проживания никакого отношения. Чтобы избежать обмана, специалист посоветовал перед бронированием договориться о видеозвонке с хозяином жилья, чтобы он провел виртуальную экскурсию по апартаментам.

Ранее "Рамблер" сообщал, что поступок водителя автобуса в Турции удивил россиянку.

Новости путешествий,Алексей Степанов,
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