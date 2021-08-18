"Жлобы": за что крымчане не любят туристов

Россиянин узнал у жителей Крыма, почему они не любят туристов. Об этом он написал в своем блоге True Story Travel на платформе "Яндекс.Дзен".

По словам путешественника, некоторые отдыхающие ведут себя "не как в гостях, а как у себя дома (а то и хуже)". Это раздражает не только местных, но и других туристов.

"Вряд ли кому-то может понравится, когда сосед на пляже матерится как сапожник, а виной всему 5 литров пенного", - написал автор блога.

Крымчанам не нравится и то, что из-за наплыва туристов на полуострове растут цены:

"На рынке ведь нет разделения на "свой" и "чужой". Все покупают по одним ценам. И особенно сильно от этого страдают бюджетники, пенсионеры и прочие прочие категории граждан с фиксированным доходом".

Еще местные жители пожаловались на "жлобство" туристов:

"Горничные в нашем отеле в Крыму рассказали, что чаевые - это не то, чтобы редкость, но явление не частое. Мол, когда русский турист отдыхает в какой-нибудь Турции или Египте, то чаевые оставляет всегда, а у себя на Родине почему-то жлобит".

Кроме того, отдыхающие часто оставляют после себя мусор.

"...полуостров начинает зарастать грязью. Если на городских пляжах хоть как-то следят за чистотой и периодически убирают мусор, то дикие пляжи оказываются никому не нужны".