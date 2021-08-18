Прождавший три дня самолет россиянин устроил дебош

Россиянин три дня ждал свой рейс в аэропорту, пропустил самолет и устроил дебош. Видео его задержания опубликовал Telegram-канал "ДЬИИКЭЙ".

Инцидент произошел во Внуково 17 августа. Мужчина три дня не мог улететь в Якутию, а потом пропустил рейс. Узнав об этом, он вышел из себя и начал кричать на представителей авиакомпании, из-за чего его задержала полиция.

"Неразбериха и бардак" с полетами в Якутию, по словам пассажиров, продолжается уже пять дней. Как рассказала одна из россиянок, в аэропорту происходит "безобразие": стойку регистрации не объявляли, а сообщение о переносе рейса она получила за час до вылета.