Прождавший три дня самолет россиянин устроил дебош

Россиянин три дня ждал свой рейс в аэропорту, пропустил самолет и устроил дебош. Видео его задержания опубликовал Telegram-канал "ДЬИИКЭЙ".
Инцидент произошел во Внуково 17 августа. Мужчина три дня не мог улететь в Якутию, а потом пропустил рейс. Узнав об этом, он вышел из себя и начал кричать на представителей авиакомпании, из-за чего его задержала полиция.
"Неразбериха и бардак" с полетами в Якутию, по словам пассажиров, продолжается уже пять дней. Как рассказала одна из россиянок, в аэропорту происходит "безобразие": стойку регистрации не объявляли, а сообщение о переносе рейса она получила за час до вылета.
Telegram-канал "КРИМЯКУТИЯ" сообщил, что в тот день задержанный пассажир прошел регистрацию и предполетный досмотр в аэропорту. Однако он пропустил посадку, несмотря на объявления по громкой связи, приглашающие опаздывающих к воротам вылета. Сейчас пассажир находится в отделении полиции.
Ранее "Рамблер" сообщал, что парижанка рассказала, что не ценят россияне.