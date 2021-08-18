Парижанка рассказала, что не ценят россияне

Путешественница из Парижа приехала на Байкал и рассказала, что не ценят россияне в своей стране. Об этом написал автор блога "Байкал Иркутск Сибирь" на платформе "Яндекс.Дзен".

Мужчина рассказал, что впервые встретился с девушкой по имени Николь девять лет назад на мексиканском побережье. Тогда она у него спросила:

"Почему, в такой огромной и уникальной стране как Россия, Вы, ее граждане, при первой возможности стараетесь выехать за границу?"

Россиянин ответил, что мы хотим увидеть мир и познакомиться с другой культурой.

"Она не согласилась со мной: ее фраза, что мы, граждане России не знаем своей страны, большинство из нас не были на Камчатке, Байкале, Владивостоке, Курилах, а рвемся на пляж Турции на "он-инклюзив" при первой возможности, поразила меня, но я был в корне не согласен".

Недавно туристы снова встретились на Байкале, и парижанка назвала причины, почему россияне не ценят свою страну. Первая - это цены. Считается, что в России очень дорого, однако это не так.

"Здесь просто не нужно вестись на рекламу пафосных заведений по 10 000 и более, а необходимо тщательно анализировать предложения", - написал автор блога.

Вторая причина такого отношения к родине - отсутствие сервиса как за границей:

"Часто, можно слышать восторженные отзывы про улыбки и, не побоюсь этого слова, лизоблюдства, в некоторых зарубежных странах. У нас этого нет. Но все просто. Нужно вести себя как человек и отношение будет соответствующее, но без вымученных эмоций: что думают, то и скажут".