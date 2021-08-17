Перечислены излюбленные страны российских богачей

Зажиточные туристы из России любят предпочитать определенные страны для отдыха. О том, куда отправляются богатые соотечественники, рассказал генеральный директор туроператора Space Travel Артура Мурадяна Ассоциации туроператоров России. Его слова приводит "Лента.ру".

Среди абсолютных лидеров списка - Мальдивы и Сейшелы. Помимо этих островов, россияне при деньгах интересуются высококлассным отдыхом в Греции.

Выгода при раннем бронировании составляет до 30%.

"Не стоит ожидать снижения стоимости проживания перед началом сезона из-за недостаточной загрузки, как это часто происходит в бюджетных отелях. Можно быть уверенным в выгоде ранней покупки".

Кроме того, в осенний и зимний сезоны россияне любят премиум-отдых в ОАЭ. В то время как спрос на бюджетные поездки в Эмираты снизился.