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Перечислены излюбленные страны российских богачей

Стелла Шмель
1 час назад

Зажиточные туристы из России любят предпочитать определенные страны для отдыха. О том, куда отправляются богатые соотечественники, рассказал генеральный директор туроператора Space Travel Артура Мурадяна Ассоциации туроператоров России. Его слова приводит "Лента.ру".

Перечислены излюбленные страны российских богачей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Среди абсолютных лидеров списка - Мальдивы и Сейшелы. Помимо этих островов, россияне при деньгах интересуются высококлассным отдыхом в Греции.

Выгода при раннем бронировании составляет до 30%.

"Не стоит ожидать снижения стоимости проживания перед началом сезона из-за недостаточной загрузки, как это часто происходит в бюджетных отелях. Можно быть уверенным в выгоде ранней покупки".

Кроме того, в осенний и зимний сезоны россияне любят премиум-отдых в ОАЭ. В то время как спрос на бюджетные поездки в Эмираты снизился.

Ранее "Рамблер" писал про три страны, которые россияне выбирают для отдыха в бархатный сезон.

Новости путешествий,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,Lenta.ru,
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