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Три страны, которые россияне выбирают для отдыха в бархатный сезон

Мира Маркина
2 часа назад

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip исследовал предпочтения российских туристов на бархатный сезон. Россияне признались, что зарубежные страны комфортней, чем отечественные курорты, и выбрали три лучших направления.

Три страны, куда россияне едут в бархатный сезон
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Главными направлениями для отдыха осенью оказались Турция, Италия и Греция. Так, в Турцию решили отправиться 13%, 9,5% — в Италию, 9% — в Грецию. Также в список попал Кипр (8,3%), Испания (8%), Египет (7%).

Отдыхать в Черногории предпочитают 4% туристов, в Грузии — 3,5%, в Таиланде — 2,7%, в Абхазии — 2%. Для трех процентов респондентов направление не имеет значения.

Половина опрошенных (47%) признались, что путешествуют осенью чаще, чем летом. Больше всего туристы ценят этот сезон за отсутствие толп людей (95%), комфортную погоду (81%), сниженные цены (69%).

Проводить отпуск осенью с семьей предпочитают 66% россиян, а 34% предпочитают одиночные путешествия. Добираться до места на автомобиле готовы 90% путешественников, на самолете — 88%, на автобусе — 10%.

Ранее "Рамблер" рассказывал про 10 самых популярных городов страны для путешествий в августе.

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