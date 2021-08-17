Три страны, куда россияне едут в бархатный сезон

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip исследовал предпочтения российских туристов на бархатный сезон. Россияне признались, что зарубежные страны комфортней, чем отечественные курорты, и выбрали три лучших направления.

Главными направлениями для отдыха осенью оказались Турция, Италия и Греция. Так, в Турцию решили отправиться 13%, 9,5% — в Италию, 9% — в Грецию. Также в список попал Кипр (8,3%), Испания (8%), Египет (7%).

Отдыхать в Черногории предпочитают 4% туристов, в Грузии — 3,5%, в Таиланде — 2,7%, в Абхазии — 2%. Для трех процентов респондентов направление не имеет значения.

Половина опрошенных (47%) признались, что путешествуют осенью чаще, чем летом. Больше всего туристы ценят этот сезон за отсутствие толп людей (95%), комфортную погоду (81%), сниженные цены (69%).

Проводить отпуск осенью с семьей предпочитают 66% россиян, а 34% предпочитают одиночные путешествия. Добираться до места на автомобиле готовы 90% путешественников, на самолете — 88%, на автобусе — 10%.