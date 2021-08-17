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Туристы сорвались с вулкана и выжили

Стелла Шмель
1 час назад

На Камчатке с вулкана Ключевской сорвались двое туристов. Как сообщает LIFE со ссылкой на свои источники, они выжили.

Туристы сорвались с вулкана и выжили
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Двое мужчин, 35-летний Александр Филяев и 33-летний Андрей Никоноров, оступились с ледника. Высота составляла около четырех тысяч метров..

К туристам не удается подобраться пешим путем, спасательный вертолет пока что также не имеет возможности подняться на необходимую высоту.

Всего в туристической группе находилось 12 человек. Как уточняет издание, на данный момент нет официальной информации о происшествии на Камчатке.

Ранее "Рамблер" писал, что извержение вулкана Этна попало на видео.

Новости путешествий,Александр Филяев,
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