Туристы сорвались с вулкана и выжили

На Камчатке с вулкана Ключевской сорвались двое туристов. Как сообщает LIFE со ссылкой на свои источники, они выжили.

Двое мужчин, 35-летний Александр Филяев и 33-летний Андрей Никоноров, оступились с ледника. Высота составляла около четырех тысяч метров..

К туристам не удается подобраться пешим путем, спасательный вертолет пока что также не имеет возможности подняться на необходимую высоту.

Всего в туристической группе находилось 12 человек. Как уточняет издание, на данный момент нет официальной информации о происшествии на Камчатке.