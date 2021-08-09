Извержение вулкана Этна попало на видео

На Сицилии вновь началось извержение вулкана Этна. Он считается в Европе самым высоким. На извержение обратила внимание местная газета La Sicilia.Видео опубликовало издание Rai.
Самые сильные выбросы лавы и вулканического пепла попали на видео, это происходило в ночь с 8 на 9 августа. В Катании уже заявили, что в связи с последними событиями в местном аэропорту возможны изменения в расписании и задержки рейсов.
Предыдущее извержение вулкана Этна происходило зимой. О нем сообщалось 16 февраля.
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