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Извержение вулкана Этна попало на видео

Стелла Шмель
2 часа назад

На Сицилии вновь началось извержение вулкана Этна. Он считается в Европе самым высоким. На извержение обратила внимание местная газета La Sicilia.Видео опубликовало издание Rai.

Самые сильные выбросы лавы и вулканического пепла попали на видео, это происходило в ночь с 8 на 9 августа. В Катании уже заявили, что в связи с последними событиями в местном аэропорту возможны изменения в расписании и задержки рейсов.

Предыдущее извержение вулкана Этна происходило зимой. О нем сообщалось 16 февраля.

Ранее "Рамблер" писал о целебных вулканах и озерах Краснодарского края.

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