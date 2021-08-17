Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянка рассказала, как турецкие мужчины зарабатывают на туристах

Мира Маркина
58 минут назад

Путешественница из России поделилась хитростью, с помощью которой турецкие мужчины зарабатывают на приезжих. Личным опытом в своем блоге поделилась пользовательница платформы «Яндекс.Дзен» Елена Харо.

Как турецкие мужчины зарабатывают на туристах
Фото: depositphotosdepositphotos

Женщина предостерегла туристов, которые планируют походы по достопримечательностям. По ее словам, в исторических местах могут навязать индивидуальную экскурсию и потом попросить за нее денег.

Автор сама столкнулась с таким видом услуги в городе Сиде. Как только они с подругой остановились, чтобы сделать фотографии, к паре подошел пожилой мужчина. Он настойчиво повел их за собой.

«У него это получалось настолько естественно, словно просто местный житель хочет показать туристам окрестности», — отмечает автор.

Мужчина провел пару по интересным местам и, по словам автора, действительно поделился занимательными деталями. Однако Елену удивила цена за экскурсию: 100 лир с каждой (примерно 873, 93 рублей).

Женщина отметила, что не жалеет об опыте.

«Экскурсия у нас получилась впечатляющая, и отдать деньги за индивидуальную прогулку было не жалко».

Однако автор предупредила туристов о том, что турки могут быть настойчивыми, и посоветовала сразу оплачивать официальные экскурсии.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что лоукостер «Победа» готов открыть рейсы в Египет с конца октября.

Новости путешествий,Елена Харо,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители