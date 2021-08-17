Как турецкие мужчины зарабатывают на туристах

Путешественница из России поделилась хитростью, с помощью которой турецкие мужчины зарабатывают на приезжих. Личным опытом в своем блоге поделилась пользовательница платформы «Яндекс.Дзен» Елена Харо.

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Женщина предостерегла туристов, которые планируют походы по достопримечательностям. По ее словам, в исторических местах могут навязать индивидуальную экскурсию и потом попросить за нее денег.

Автор сама столкнулась с таким видом услуги в городе Сиде. Как только они с подругой остановились, чтобы сделать фотографии, к паре подошел пожилой мужчина. Он настойчиво повел их за собой.

«У него это получалось настолько естественно, словно просто местный житель хочет показать туристам окрестности», — отмечает автор.

Мужчина провел пару по интересным местам и, по словам автора, действительно поделился занимательными деталями. Однако Елену удивила цена за экскурсию: 100 лир с каждой (примерно 873, 93 рублей).

Женщина отметила, что не жалеет об опыте.

«Экскурсия у нас получилась впечатляющая, и отдать деньги за индивидуальную прогулку было не жалко».

Однако автор предупредила туристов о том, что турки могут быть настойчивыми, и посоветовала сразу оплачивать официальные экскурсии.