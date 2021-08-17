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«Победа» готова открыть рейсы в Египет с конца октября

Мира Маркина
1 час назад

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») готов открыть рейсы в Египет. Гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков уточнил, что это случится только в конце октября, так как на лето расписание рейсов уже распланировано.

"Победа" готова открыть рейсы в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Калмыков отвечал на вопрос журналистов, когда «Победа» может начать полеты на курорты Египта.

«Мы запросили допуски в Египет. Но у нас до конца летнего расписания все сверстано, самолеты все уже расставлены. Мы готовы начать возить наших клиентов в Египет с конца октября», — прокомментировал гендиректор «Победы».

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году. Тогда в результате крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом погибли 224 человека. В 2018 году страны усилили меры безопасности и возобновили полеты из России в египетский город Каир.

В апреле 2021 президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения. Рейсы возобновились с 9 августа между российскими городами и курортами Красного моря, Хургада и Шарм-эш-Шейх. С 27 августа Россия увеличит количество рейсов на курорты Египта.

Ранее «Рамблер» рассказывал о самых дешевых направлениях для пляжного отдыха в августе.

Новости путешествий,Андрей Калмыков,Аэрофлот,
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