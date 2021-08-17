Самые дешевые направления для пляжного отдыха в августе

Ассоциация Туроператоров России опубликовала на своем портале список пляжных направлений, где можно бюджетно отдохнуть в августе. Аналитическая служба ассоциации искала места из расчета, что путевку приобретают на двоих, на 10 дней, в период с 16 по 20 августа, вылет из Москвы. В стоимость туров включены перелет, проживание и питание.

Самый бюджетный отпуск выходит в Сочи и Анапе: туристу придется заплатить около 36 тысяч рублей. В тексте отмечено, что минимальные цены на пакетные туры выросли на 14% во второй половине августа.

За отдых в Крыму придется отдать от 52 тысяч рублей. Траты возросли сразу 46%.

Расходы на отдых в Калининградской области составят не менее 59 тысяч рублей. Это дороже самого бюджетного варианта отдыха в Турции (55 тысяч рублей с питанием «все включено»).

Цены на путевки в Абхазию выросли на четверть по сравнению с началом месяца. Туристы заплатят минимум 49 тысяч рублей.

Зато стоимость отдыха в ОАЭ снизилась на 1,5 процента и теперь составляет 76 тысяч рублей. Отправиться в Болгарию стоит 84 тысячи рублей, в Марокко — чуть дороже, 87 тысяч рублей.

Цена на путевку в Египет начинается от 91 тысячи рублей. Тур в Албанию, Хорватию и Грецию стоит от 123 до 134 тысяч рублей. Путевка на Кипр стоит от 177 тысяч рублей. Самое дорогое направление для пляжного отдыха — Доминикана, Мексика и Сейшелы (226 до 267 тысяч рублей соответственно)