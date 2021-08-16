В Сочи хотят запретить отели ниже трех звезд у моря

Союз архитекторов Сочи предложил ограничить строительство гостиниц с классификацией меньше трех звезд на побережье Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент организации Наталья Захарова объяснила, что причиной решения стало резкое увеличение заявок на возведение бюджетных отелей.
"Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение — градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство", — рассказала Захарова.
Если инициатива Союза архитекторов будет поддержана, трехзвездочные отели практически исчезнут с первой линии. Они будут находится на участках, сильно отдаленных от Черного моря. Вместо них на побережье построят отели более высокой категории.
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