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В Сочи хотят запретить строить отели ниже трех звезд

Анастасия Иванова
34 минуты назад

Союз архитекторов Сочи предложил ограничить строительство гостиниц с классификацией меньше трех звезд на побережье Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сочи хотят запретить отели ниже трех звезд у моря
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Президент организации Наталья Захарова объяснила, что причиной решения стало резкое увеличение заявок на возведение бюджетных отелей.

"Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение — градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство", — рассказала Захарова.

Если инициатива Союза архитекторов будет поддержана, трехзвездочные отели практически исчезнут с первой линии. Они будут находится на участках, сильно отдаленных от Черного моря. Вместо них на побережье построят отели более высокой категории.

Ранее "Рамблер" сообщал, что назван самый популярный город для поездок по России.

Новости путешествий,Наталья Захарова,
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