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Назван самый популярный город для поездок по России

Анастасия Иванова
29 минут назад

Эксперты составили рейтинг самых популярных город для путешествий по России в августе. Первое место занял Санкт-Петербург. Об том сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования "Суточно.ру".

Назван самый популярный город для поездок по России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По сравнению с июлем прирост спроса на Санкт-Петербург среди россиян составил 36 процентов, а средняя стоимость ночи в отелях - около трех тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занял Севастополь. Там число бронирований жилья увеличилось на 43 процента. Третья строчка досталась Ялте. На этом курорте бронировали жилье на 95 процентов чаще. Средняя стоимость аренды в этих городах составила 3,1 тысячи рублей и 3,8 тысячи рублей соответственно.

Также в топ-10 попали Владивосток, Сочи, Казань, Евпатория, Москва, Нижний Новгород и Краснодар.

Ранее "Рамблер" сообщал, что назван способ вернуть деньги за путевку на Черное море.

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