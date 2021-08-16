Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Назван способ вернуть деньги за путевку на Черное море

Анастасия Иванова
26 минут назад

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал, как вернуть деньги за отмененные поездки на Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

Назван способ вернуть деньги за путевку на Черное море
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт заявил, что, если на курорте произошла чрезвычайная ситуация, турист в праве отказаться от путевки даже за день-два до заезда без штрафов со стороны операторов или отельеров:

"Если тур был приобретен через туроператора, необходимо обратиться в агентство с просьбой перенести его или вернуть средства за поездку".

Получить деньги назад не получится в случае, если турист сам покупал авиабилеты по невозвратному тарифу.

По словам специалиста, одним из аспектов, повлиявших на количество возвратов за путевки, стало введение коронавирусных ограничений.

"После изменения правил заселения отдыхающих в отели уровень загрузки в Краснодарском крае с начала августа снизился до 80-85 процентов", — сообщил Илья Уманский.

Это позволило "безболезненно" переселить людей из пострадавших от затоплений гостиниц в аналогичные по количеству звезд.

В частном секторе все зависит от лояльности собственников и их готовности пойти гостю на встречу.

Ранее "Рамблер" сообщал, что смерч на российском пляже засняли на видео.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители