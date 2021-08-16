Назван способ вернуть деньги за путевку на Черное море

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал, как вернуть деньги за отмененные поездки на Черное море. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт заявил, что, если на курорте произошла чрезвычайная ситуация, турист в праве отказаться от путевки даже за день-два до заезда без штрафов со стороны операторов или отельеров:

"Если тур был приобретен через туроператора, необходимо обратиться в агентство с просьбой перенести его или вернуть средства за поездку".

Получить деньги назад не получится в случае, если турист сам покупал авиабилеты по невозвратному тарифу.

По словам специалиста, одним из аспектов, повлиявших на количество возвратов за путевки, стало введение коронавирусных ограничений.

"После изменения правил заселения отдыхающих в отели уровень загрузки в Краснодарском крае с начала августа снизился до 80-85 процентов", — сообщил Илья Уманский.

Это позволило "безболезненно" переселить людей из пострадавших от затоплений гостиниц в аналогичные по количеству звезд.

В частном секторе все зависит от лояльности собственников и их готовности пойти гостю на встречу.