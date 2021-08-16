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Россияне массово устремились в три страны

Анастасия Иванова
1 час назад

Российские туристы в первом полугодии 2021 года чаще всего ездили в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Абхазию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данный пограничной службы ФСБ России.

Россияне массово устремились в три страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в период с 1 января по 30 июня было зафиксировано 6,7 миллиона выездов за границу. Путешествия за рубеж с целью туризма составили около четверти всех поездок.

В тройку лидеров стран вошли Турция (806,2 тысячи визитов), Абхазия (400 тысяч) и ОАЭ — туда поехали на отдых 294,4 тысячи россиян.

Также многие туристы отправились на Кипр (172,6 тысячи путешественников), в Египет (115,5 тысячи) и на Мальдивы (91,9 тысячи). Меньше востребованы у россиян оказались Танзания, Куба, Сербия и Греция.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия снимет ограничения на полеты в три страны.

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