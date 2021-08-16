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Россия снимет ограничения на полеты в три страны

Стелла Шмель
1 час назад

Еще три страны станут доступны для туристов из России.

Россия снимет ограничения на полеты в три страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

27 августа вступает в силу решение об отмене ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию",

- говорится в сообщении.

Ранее "Рамблер" писал, что россияне рассказали об открытиях для путешествий в пандемию.

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