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"Попали в тайфун": туристка рассказала о последствиях потопа в Анапе

Анастасия Иванова
35 минут назад

Российская туристка Юлия Заборова рассказала, что из-за сильной непогоды самолет с пассажирами больше часа не мог сесть в аэропорту Анапы. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

"Попали в тайфун": туристка — о ситуации в Анапе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Был сильный ветер, дождь лил. Фактически мы попали в тайфун, в непогоду. Из-за этого самолёт около часа кружил над аэропортом, прежде чем сесть", — поделилась туристка.

По ее словам, трудности возникли и после посадки: прилетевшие на отдых россияне не могли уехать из аэропорта, так как там не было такси и машин. Кроме того, по дороге к городу размыло дамбу и образовались огромные пробки.

В Витязево, где отдыхала туристка, из-за затопления больше суток не было света и воды. В магазинах не работали терминалы, поэтому на кассах принимали только наличные.

Ранее "Рамблер" сообщал, что по улицам затопленной Анапы люди передвигаются вплавь.

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