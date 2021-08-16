"Попали в тайфун": туристка — о ситуации в Анапе

Российская туристка Юлия Заборова рассказала, что из-за сильной непогоды самолет с пассажирами больше часа не мог сесть в аэропорту Анапы. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".

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"Был сильный ветер, дождь лил. Фактически мы попали в тайфун, в непогоду. Из-за этого самолёт около часа кружил над аэропортом, прежде чем сесть", — поделилась туристка.

По ее словам, трудности возникли и после посадки: прилетевшие на отдых россияне не могли уехать из аэропорта, так как там не было такси и машин. Кроме того, по дороге к городу размыло дамбу и образовались огромные пробки.

В Витязево, где отдыхала туристка, из-за затопления больше суток не было света и воды. В магазинах не работали терминалы, поэтому на кассах принимали только наличные.