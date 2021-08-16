По улицам затопленной Анапы люди передвигаются вплавь

Жители и гости Анапы вынуждены передвигаться на лодках и вплавь. Люди передвигаются по затопленным улицам. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал "Подъем".
В частности на видео попало подтопление на улице Виноградной, где между домов плывут лодки, а напротив люди переправляют вещи на плоту из пластиковых бутылок.
"Жесть",
- говорит закадровый голос.
"Ребята, это просто до мурашек. Я стою и не верю, что это происходит",
- высказался горожанин.
Ранее "Рамблер" писал, что нефтяные пятна после аварии дошли до Анапы.