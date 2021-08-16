По улицам затопленной Анапы люди передвигаются вплавь

Жители и гости Анапы вынуждены передвигаться на лодках и вплавь. Люди передвигаются по затопленным улицам. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал "Подъем".

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

В частности на видео попало подтопление на улице Виноградной, где между домов плывут лодки, а напротив люди переправляют вещи на плоту из пластиковых бутылок.

"Жесть",

- говорит закадровый голос.

"Ребята, это просто до мурашек. Я стою и не верю, что это происходит",

- высказался горожанин.