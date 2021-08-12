Нефтяные пятна после аварии дошли до Анапы

7 августа произошло разлитие ста тонн нефти в море вблизи Новороссийска. Сейчас в Сети публикуют фотографии маслянистых пятен у береговой зоны в селе Сукко неподалеку от курортного города Анапы, в районе Абрау-Дюрсо и в дельфинарии в поселке Большой Утриш.

Фото: @yuraoz @yuraoz

К настоящему моменту загрязнено около 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником, по оценке руководителя программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексея Книжникова.

Представители дельфинария уже сообщили об обнаружении на поверхности воды следов нефтепродуктов:

«Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка. Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона – он, как огромная губка, будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным».

Пятна нефти, кроме того, замечены в селе Сукко. Видео с нефтяными разливами в море снял фотограф @yuraoz и выложил на своей странице в Instagram.