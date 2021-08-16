Названы самые опасные для туристов места на Пхукете

Офицер бюро туристической полиции Таиланда рассказал про самые опасные места для отдыха на Пхукете. Об этом сообщает газета The Tiger.

"Мы обнаружили, что шесть достопримечательностей имеют высокий уровень риска для посетителей из-за отсутствия видеонаблюдения, а также из-за их изолированности и отдаленности от населенных пунктов", — заявил сотрудник туристической полиции.

Первое место в антирейтинге занял лес Пру Май Кхао. Он находится на севере Пхукета около одноименного пляжа, протяженность которого составляет около десяти километров. Также туристам не стоит в одиночку посещать лес Клонг Мудонг из-за низкой проходимости объекта.

Кроме того, опасными были признаны пляжи Банана, Найден, гору Банг Тао и водопады Ван Кхи Он, Ао Йон.

Офицер полиции рассказал, что жители страны, приезжающие на Пхукет, теперь должны будут зарегистрироваться в специальном приложении со своей тайской идентификационной картой. Такую меру приняли для того, чтобы в туристическую зону не проникали лица с криминальным прошлым:

"Полиция готовится использовать приложение GoPhuket в качестве обязательной регистрационной платформы для тех, кто хочет въехать в провинцию".