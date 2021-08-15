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В Геленджике включили сирены и обесточили центр города

Анастасия Иванова
32 минуты назад

Из-за сильных ливней в Геленджике включили сирены оповещения о возможном подтоплении. Об этом сообщает ТАСС.

В Геленджике включили сирены и обесточили центр города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность",

— рассказали в администрации города.

Также было принято решение обесточить центр Геленджика.

Ранее "Рамблер" писал о том, что ливень в Керчи затопил улицы.

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