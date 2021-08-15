В Геленджике включили сирены и обесточили центр города

Из-за сильных ливней в Геленджике включили сирены оповещения о возможном подтоплении. Об этом сообщает ТАСС.
"В Геленджике приняли решение запустить сирены. В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и подняться на возвышенность",
— рассказали в администрации города.
Также было принято решение обесточить центр Геленджика.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ливень в Керчи затопил улицы.