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Ливень в Керчи затопил улицы

Анастасия Иванова
48 минут назад

Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка, рыбоконсервного завода "Пролив", а также около ста домов. Из-за осадков не вышли на линию троллейбусы, перекрыты некоторые участки дорог.

В целом общественный транспорт работает в обычном режиме, но некоторые маршруты изменились. Администрация рекомендует воздержаться от поездок на личных авто.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков призвал жителей быть готовыми к возможной эвакуации.

По данным метеорологов, за минувшие сутки в Керчи выпало уже две месячные нормы осадков — 78 миллиметров, сильные дожди и грозы ожидаются и сегодня.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции произошло наводнение после дождей.

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