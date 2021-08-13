Ливень в Керчи затопил улицы

Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка, рыбоконсервного завода "Пролив", а также около ста домов. Из-за осадков не вышли на линию троллейбусы, перекрыты некоторые участки дорог.

В целом общественный транспорт работает в обычном режиме, но некоторые маршруты изменились. Администрация рекомендует воздержаться от поездок на личных авто.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Керчи Святослав Брусаков призвал жителей быть готовыми к возможной эвакуации.

По данным метеорологов, за минувшие сутки в Керчи выпало уже две месячные нормы осадков — 78 миллиметров, сильные дожди и грозы ожидаются и сегодня.