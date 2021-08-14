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Китайский турист назвал лучшую уличную еду в России

Диана Товсепова
3 часа назад

Турист из Китая посетил Россию и рассказал о самой вкусной уличной еде, которую нужно попробовать, отдыхая здесь.

Китайский турист назвал лучшую уличную еду в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, турист отметил, что в России прочно укоренилась шаурма, а лепешка, мясо, овощи и соусы - идеальное сочетание.

Еще популярное в России блюдо - плов. Многих покоряют и блины.

"Блины обладают ароматом свежего молока, возбуждающего аппетит, и нежным вкусом. Их обычно едят с медом, вареньем или икрой, что отражает традиционный русский колорит", - пишет пользователь платформы WeChat.

Один из заинтересовавших его на квас, который он рекомендует сочетать с шашлыком.

"Посиделки с ледяным квасом и горячим русским шашлыком являются прекрасным способом провести летние выходные. В России мясо нарезают крупными кусками и маринуют несколько часов", - рассказал турист.

Из сладкого китайский турист посоветовал российское мороженое. По его мнению, это вкусный высококачественный продукт с низкой ценой. Турист считает, что в регионах стоит обратить внимание на местные блюда. Так, в Санкт-Петербурге он рекомендует полакомиться пышками, в Казани попробовать чак-чак, а в Туле - пряники.

Ранее "Рамблер" сообщал о еде в российских поездах.

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