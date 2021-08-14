Китайский турист назвал лучшую уличную еду в России

Турист из Китая посетил Россию и рассказал о самой вкусной уличной еде, которую нужно попробовать, отдыхая здесь.

Так, турист отметил, что в России прочно укоренилась шаурма, а лепешка, мясо, овощи и соусы - идеальное сочетание.

Еще популярное в России блюдо - плов. Многих покоряют и блины.

"Блины обладают ароматом свежего молока, возбуждающего аппетит, и нежным вкусом. Их обычно едят с медом, вареньем или икрой, что отражает традиционный русский колорит", - пишет пользователь платформы WeChat.

Один из заинтересовавших его на квас, который он рекомендует сочетать с шашлыком.

"Посиделки с ледяным квасом и горячим русским шашлыком являются прекрасным способом провести летние выходные. В России мясо нарезают крупными кусками и маринуют несколько часов", - рассказал турист.

Из сладкого китайский турист посоветовал российское мороженое. По его мнению, это вкусный высококачественный продукт с низкой ценой. Турист считает, что в регионах стоит обратить внимание на местные блюда. Так, в Санкт-Петербурге он рекомендует полакомиться пышками, в Казани попробовать чак-чак, а в Туле - пряники.