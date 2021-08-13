"Еще и притравят": в Сети обсуждают поезда до Сочи

Один из пользователей Сети поделился своим опытом обеда в поезде Москва - Адлер.
"Обед заказал в поезде, в ресторане. Суп, котлета из говядины, картошка печеная, пюреха. 1110 рублей. *** вот это цены!", — сказал он.
Пользователи стали комментировать и рассказывать о своих путешествиях в поездах, следующих на черноморские курорты России.
"Купила поесть горошек и сосиски охотничьи
Питьё.Сухая картошка пережареная
900р Есть невозможно от соуса изжога.Не знала до этого такое. А
В Сев.Пальмире питание входит в оплату билета Один раз приносят ..Нормальная еда На выбор курица или мясо и гарнир
Также вода + печенье...Неб нарезка копч. колбасы, булочка
СПб - Аллер Много лет так у них.";
"Люди, которые готовы тратить 4000 р. в день на еду, в поездах не трясутся.";
"За эти деньги еще и притравят...";
"Это он ещё нормально взял на данную сумму. Я как-то куриную грудку кусочек только за эти деньги взяла плюс гарнир в 2017 году в поезде Воркута-Новороссийск".
Кто-то считает, что такие цены оправданы:
"Ресторан не рассчитан на большой поток людей. Оттуда и цены. Надо как-то окупать. Если снизить цены, будет больше людей и персонал тупо не справится. А там ограниченное пространство...";
"Пусть пообедает в аэропорту, в зоне вылета. Для сравнения... Кому дорого-берут еду с собой или на станциях";
"В чем вопрос. Взял бы с собой 5 дашиков и майонез. В 300 уложился бы.";
"Дорого, больше зарабатывай либо покупай по средствам. Нигде не написано, что в вагоне ресторане будет бюджетная столовая...".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.