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"Еще и притравят": в Сети обсуждают питание и цены в поездах до российских курортов

Диана Товсепова
2 часа назад

Один из пользователей Сети поделился своим опытом обеда в поезде Москва - Адлер.

"Еще и притравят": в Сети обсуждают поезда до Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Соцсети

"Обед заказал в поезде, в ресторане. Суп, котлета из говядины, картошка печеная, пюреха. 1110 рублей. *** вот это цены!", — сказал он.

Пользователи стали комментировать и рассказывать о своих путешествиях в поездах, следующих на черноморские курорты России.

"Купила поесть горошек и сосиски охотничьи

Питьё.Сухая картошка пережареная

900р Есть невозможно от соуса изжога.Не знала до этого такое. А

В Сев.Пальмире питание входит в оплату билета Один раз приносят ..Нормальная еда На выбор курица или мясо и гарнир

Также вода + печенье...Неб нарезка копч. колбасы, булочка

СПб - Аллер Много лет так у них.";

"Люди, которые готовы тратить 4000 р. в день на еду, в поездах не трясутся.";

"За эти деньги еще и притравят...";

"Это он ещё нормально взял на данную сумму. Я как-то куриную грудку кусочек только за эти деньги взяла плюс гарнир в 2017 году в поезде Воркута-Новороссийск".

Кто-то считает, что такие цены оправданы:

"Ресторан не рассчитан на большой поток людей. Оттуда и цены. Надо как-то окупать. Если снизить цены, будет больше людей и персонал тупо не справится. А там ограниченное пространство...";

"Пусть пообедает в аэропорту, в зоне вылета. Для сравнения... Кому дорого-берут еду с собой или на станциях";

"В чем вопрос. Взял бы с собой 5 дашиков и майонез. В 300 уложился бы.";

"Дорого, больше зарабатывай либо покупай по средствам. Нигде не написано, что в вагоне ресторане будет бюджетная столовая...".

*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.

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