Слизни и заплесневелая еда: туристы о карантинном отеле

Британские туристы пожаловались на "тюремные" условия в карантинном отеле. Им подавали заплесневелую еду, а в комнатах ползали слизни. Об этом сообщает BBC News.

Путешественники, прибывшие в Великобританию из "красного" списка, рассказали, что им отказывались менять постельное белье, не разрешали открывать окна и днями не приносили еду.

"Я мусульманин, поэтому заказал себе питание без свинины из религиозных соображений, но мою просьбу проигнорировали. Тогда я объявил голодовку",

— поделился мужчина из Пакистана.

"У меня аллергия на стручковую фасоль. Угадайте, что было в каждом блюде",

— возмутилась одна из гостей.

Отмечается, что пребывание в карантинном отеле оказалось платным. За размещение каждый турист заплатил по 2,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 230 тысяч рублей).