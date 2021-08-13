Слизни и заплесневелая еда: туристы о карантинном отеле

Британские туристы пожаловались на "тюремные" условия в карантинном отеле. Им подавали заплесневелую еду, а в комнатах ползали слизни. Об этом сообщает BBC News.
Путешественники, прибывшие в Великобританию из "красного" списка, рассказали, что им отказывались менять постельное белье, не разрешали открывать окна и днями не приносили еду.
"Я мусульманин, поэтому заказал себе питание без свинины из религиозных соображений, но мою просьбу проигнорировали. Тогда я объявил голодовку",
— поделился мужчина из Пакистана.
"У меня аллергия на стручковую фасоль. Угадайте, что было в каждом блюде",
— возмутилась одна из гостей.
Отмечается, что пребывание в карантинном отеле оказалось платным. За размещение каждый турист заплатил по 2,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 230 тысяч рублей).
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Турции планируют ужесточить коронавирусные меры.