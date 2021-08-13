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Слизни и заплесневелая еда: туристы о карантинном отеле

Анастасия Иванова
47 минут назад

Британские туристы пожаловались на "тюремные" условия в карантинном отеле. Им подавали заплесневелую еду, а в комнатах ползали слизни. Об этом сообщает BBC News.

Слизни и заплесневелая еда: туристы о карантинном отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Путешественники, прибывшие в Великобританию из "красного" списка, рассказали, что им отказывались менять постельное белье, не разрешали открывать окна и днями не приносили еду.

"Я мусульманин, поэтому заказал себе питание без свинины из религиозных соображений, но мою просьбу проигнорировали. Тогда я объявил голодовку",

— поделился мужчина из Пакистана.

"У меня аллергия на стручковую фасоль. Угадайте, что было в каждом блюде",

— возмутилась одна из гостей.

Отмечается, что пребывание в карантинном отеле оказалось платным. За размещение каждый турист заплатил по 2,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 230 тысяч рублей).

Ранее "Рамблер" писал о том, что в Турции планируют ужесточить коронавирусные меры.

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