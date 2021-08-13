В Турции планируют ужесточить коронавирусные меры

Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Турции планируют ужесточить меры. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

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По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджа, в республике, въезжающих на территорию страны туристов, в том числе российских, могут обязать предоставлять ПЦР-тесты на входе в общественные заведения, находящиеся в помещениях.

Уточняется, что со второй половины сентября меры будут распространяться как на привитых, так и непривитых отдыхающих.

Также отмечается, что к осени власти республики ожидают увеличение числа случаев заражения COVID-19 до 30 тысяч человек в день против менее пяти тысяч в настоящее время.