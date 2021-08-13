Туристка променяла Турцию на Мексику и поделилась впечатлениями

"Тур обошелся нам в 293 тыс. RUB на троих, питание «все включено». Кому-то покажется, что это дорого, да и мне бы тоже показалось, но так как часть суммы была на депозите, то получилось, что в этом году мы должны были отдохнуть за 2 года. Вносить сумму частями, раз в год, психологически проще, чем сразу оплачивать такой тур. Авиаперелет AZUR air с вылетом из Внуково, виза не нужна, заполняем только электронную анкету. ПЦР-тесты не требуются — только декларация здоровья".