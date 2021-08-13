Туристка променяла Турцию на Мексику и поделилась впечатлениями

Россиянка по имени Татьяна решила отправиться в Мексику вместо Турции и рассказала о своем опыте порталу "Тонкости туризма".
Девушка сразу предупредила, что разница в цене большая, но это стоило того. Отель туристка выбирала через агенство и остановилась на варианте с пятью звездами.
"На отель у нас был депозит с прошлого года на тур в Турцию, около 160 тыс. RUB, а доплачивать очень много мы не хотели. При этом доплата получилась приличная: во-первых, вместо недели мы решили взять 11 дней, во-вторых, с нами также был сын, ему 11 лет".
В целом, отпуск обошелся россиянке почти в 300 тысяч рублей. Зато виза в Мексику не нужна, как и ПЦР-тесты.
"Тур обошелся нам в 293 тыс. RUB на троих, питание «все включено». Кому-то покажется, что это дорого, да и мне бы тоже показалось, но так как часть суммы была на депозите, то получилось, что в этом году мы должны были отдохнуть за 2 года. Вносить сумму частями, раз в год, психологически проще, чем сразу оплачивать такой тур. Авиаперелет AZUR air с вылетом из Внуково, виза не нужна, заполняем только электронную анкету. ПЦР-тесты не требуются — только декларация здоровья".
Зато вложения полностью оправдали себя. Россиянка была в восторге от отеля, еды и колорита страны. К тому же, поездка в Мексику позволит увидеть океан.
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