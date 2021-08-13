В Керчи началась эвакуация из зон затопления

В администрации Керчи сообщили о начале эвакуации жителей из зон подтопления. Ситуацию держит на контроле глава Крыма Сергей Аксенов, который на своей странице во "ВКонтакте" написал, что власти принимают все меры для ликвидации последствий стихии, критических проблем нет.

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"Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. <...> Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами",

— отметил руководитель региона.

Также сообщается, что при необходимости людей будут расселять в гостиницах.

Ливень обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с домами.