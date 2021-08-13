Россиянам предложили направления для отдыха в сентябре

Россиянам предложили альтернативные черноморским курортам направления внутри страны, в которые можно отправиться в сентябре. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

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Специалисты выяснили, что большинство туристов в сентябре запланировали путешествие в село Узненю, республика Алтай. Стоимость ночи проживания начинается от четырех тысяч рублей. На втором месте Домбай — в гостиницах Северного Кавказа можно остановиться в среднем за 800 рублей в день.

Также популярным и самым дорогим направлением оказался Валдай — средняя стоимость проживания в отеле составляет восемь тысяч рублей, в Петрозаводске — 2,9 тысячи рублей за ночь, в Горячем Ключе — 1,7 тысячи рублей за ночь. Еще российские туристы заинтересовались поездками в Воронеж, Уфу, Саратов, Москву и Ростов-на-Дону.