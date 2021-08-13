Россиянка назвала Азовское море «провинциально-карикатурным»

Туристка отдохнула в городе Ейск на Азовском море и назвала курорт «провинциально-карикатурным». Об этом она сообщила на портале «Тонкости туризма».

Девушка призналась, что ожидала от поездки «тихий, спокойный, недорогой отдых». Она оценила чистоту песчано-ракушечных пляжей и Азовского моря, однако Ейск разочаровал туристку.

«Такой провинциально-карикатурный (в плохом смысле) городок из советского прошлого. Урны переполнены, магазины-шалманы всюду», — объяснила россиянка.

На курорте почт не было развлечений, а сервис гостиниц низким — плохое питание, отсутствие уборки в номерах и сломанный кондиционер. Туристка рассказала, что решила уехать раньше, тем не менее, деньги за оставшиеся дни проживания ей так и не вернули.

Россиянка провела последние дни отпуска на другом курорте Азовского моря — в станице Должанской. По мнению путешественницы, «уютный отель и потрясающие виды компенсировали многие недостатки» места. Ее обрадовало количество молодых туристов. Кроме того, она назвала местные ветра «главной достопримечательностью».