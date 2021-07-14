Почему россияне так не любят Азовское море

Этим летом россияне вновь отправились на отечественные курорты, избегая один. Почему-то туристы меньше всего ратуют за Азовское море. "Рамблер" выяснил, что с ним не так.

Азовское море большую часть времени находится в состоянии лёгкого шторма. Войти в море можно легко, а вот выйти из него уже проблематично. Поэтому трудности возникают у детей, пожилых людей и тех, кто не очень уверенно чувствует себя в воде

"Однажды мы приехали на море, так волны были огромными! Мы на них прыгали, радовались, но в какой-то момент море начало затягивать, выйти было невозможно. 15 минут я пыталась оказаться на берегу, но волны вновь и вновь накрывали. В итоге, спас меня мужчина", - делится опытом путешественница в Сети.

Другая проблема Азовского моря заключается в его чистоте. Где больше волн, там вода мутная. Где волн нет, море мелкое и цветет. На некоторых пляжах береговая линия просто усеяна горами водорослей, которые никто не убирает. На жаре влажные водоросли начинают гнить и источать зловонный запах.

Нередко туристы жалуются на огромных медуз, которые пугают детей. Действительно, медузы не так безопасны и могут оставить серьезный ожог. Однако концентрация их в Азовском море не так велика, турист рискует лишь случайно задеть медузу ногой или рукой.

"В июле-августе прошлого года в море встречались огромные медузы размером 15-20 см, но попадались они не часто. Одна медуза в радиусе 7-10 метров".