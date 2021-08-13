Россиянин устроил дебош в самолете и попал на видео

Дебош пьяного россиянина, обругавшего стюардессу в самолете, попал на видео. Запись опубликована на информационном интернет-портале «МВД МЕДИА».
На ролике можно увидеть, как мужчина в нетрезвом состоянии нецензурно выражается, грубит, пытается ударить одного из пассажиров и ведет себя агрессивно по отношению к бортпроводнице. Инцидент произошел на рейсе Сочи — Уфа.
Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Волгограде, где дебошира задержали сотрудники полиции. В отношении мужчины возбужденно уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее "Рамблер" писал о том, что буйного подростка примотали скотчем к креслу до конца полета.