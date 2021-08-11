Буйного подростка примотали скотчем к креслу до конца полета

Во время авиаперелета по маршруту Мауи — Лос-Анджелес авиакомпании American Airlines подросток попытался выбить окно рядом со своим сиденьем, ударил мать и сорвал рейс. Видео и подробности инцидента опубликовал CBS Los Angeles.

Самолет был перенаправлен в Гонолулу из-за буйного поведения 13-летнего пассажира, который начал вести себя агрессивно примерно через час после вылета и был обездвижен попутчиками до конца полета.

На ролике можно увидеть, как мальчика удерживают в кресле несколько путешественников, в то время как бортпроводник приматывает его скотчем к креслу.

После приземления подростка задержали сотрудники полиции. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.