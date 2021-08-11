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Девушка отдыхала в Турции во время пожаров и была в шоке от россиян

Анастасия Иванова
22 минуты назад

Российская туристка побывала на отдыхе в Турции во время лесных пожаров и поразилась поведению туристов. Об этом она написала на канале "Тонкости туризма".

Девушка отдыхала в Турции во время пожаров и была в шоке от россиян
Фото: depositphotosdepositphotos

Девушка рассказала, что она приехала в Мармарис в последних числах июля. На третий день отпуска россиянка оказалась «в зоне стихийного бедствия», паники не было, а персонал отеля «ответственно выполнял свою работу».

«Буквально за считанные минуты появилось облако серо-оранжевого дыма, завыли сирены, полетели вертолеты, а по улицам помчались пожарные машины», — вспоминает путешественница.

Персонал сообщил, что «никакой опасности нет», но в отдельных случаях их могут переселить в другое место. Но соотечественники начали «звонить своим менеджерам и требовать скидку или просьбу повысить категорию номера или уровень питания».

Второй раз такой случай повторился перед отъездом из отеля, когда чрезвычайная ситуация на курорте была полностью урегулирована. Туристка услышала, как заселяющиеся в гостиницу путешественники требовали скидку из-за лесных пожаров.

«Когда им отказали, мужчина не нашел, что сказать и решил ответить фразой: “У нас в Якутии тоже горит, но мы не ноем”», — процитировала россиянка.

Однако большинство отдыхающих отнеслись к ситуации «очень лояльно» и не устраивали «скандалов и разборок». При этом деньги за несостоявшиеся экскурсии туристам вернули в полном объеме.

Ранее "Рамблер" сообщал, как изменилась цена на поездки в Турцию.

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