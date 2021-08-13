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Мужчина пожил в глэмпинге Хабаровска и поделился опытом

Анастасия Иванова
1 час назад

Глэмпинги становятся все более популярны среди отдыхающих. Мужчина пожил на территории нацпарка «Анюйский» в Хабаровском крае и поделился опытом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчина пожил в глэмпинге Хабаровска и поделился опытом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Глэмпинг «Заповедные места» существует уже два года. На его территории расположено восемь домов на три человека. В шатрах установлены кровати, кондиционеры, и панорамные окна, из которых открывается вид на реку Анюй и сопки.

Кроме того, в глэмпинге есть общий шатер с барной стойкой и лаундж-зоной, баня-бочка, душевые, туалеты, сибирский банный чан, зоны отдыха.

Из развлечений: спуск по реке Анюй, рыбалка и трекинг. Всегда можно прогуляться по тисовому лесу, посетить нанайское стойбище и пройти традиционный обряд очищения, увидеть петроглифы Сикачи-Алян.

Тур в глэмпинг обошелся мужчине в 71 тысячу рублей с человека за неделю отдыха.

Ранее "Рамблер" сообщал, зачем брать отпуск, если никуда не едешь.

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