Мужчина пожил в глэмпинге Хабаровска и поделился опытом

Глэмпинги становятся все более популярны среди отдыхающих. Мужчина пожил на территории нацпарка «Анюйский» в Хабаровском крае и поделился опытом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глэмпинг «Заповедные места» существует уже два года. На его территории расположено восемь домов на три человека. В шатрах установлены кровати, кондиционеры, и панорамные окна, из которых открывается вид на реку Анюй и сопки.

Кроме того, в глэмпинге есть общий шатер с барной стойкой и лаундж-зоной, баня-бочка, душевые, туалеты, сибирский банный чан, зоны отдыха.

Из развлечений: спуск по реке Анюй, рыбалка и трекинг. Всегда можно прогуляться по тисовому лесу, посетить нанайское стойбище и пройти традиционный обряд очищения, увидеть петроглифы Сикачи-Алян.